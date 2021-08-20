История одной фотографии. Шестеро против Марадоны

Марадона внушал страх на соперников
Пожалуй, каждый фанат Диего Марадоны видел знаменитое фото с чемпионата мира 1982 года. На нем Диего встречают шесть игроков сборной Бельгии. И кажется, легендарный аргентинец готов с каждым расправиться.
Это фото должно было символизировать страх, который внушал Марадона на соперников. Хотя ситуация на поле была банальной. Эти шесть бельгийцев стояли в стенке во время штрафного и когда последовал пас на Диего, они обернулись и начали движение в сторону мяча. Но не собирались атаковать Марадону.
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