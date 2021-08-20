19 серпня 22:00
Рапід Відень 3
Зоря 0
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини Формули-1

Історія однієї фотографії. Як врізатися в стіну на швидкості 300 км/год і вижити

Любомир Луканюк
20 серпня, 10:53
Польський гонщик Роберт Кубіца дивом не постраждав в аварії на Гран-прі Канади і дав зелене світло в Формулу-1 майбутньому чотириразовому чемпіону Себастьяну Феттелю

Жахлива аварія Кубіци в Канаді / Фото: Getty Images

10 червня 2007 року, Гран-прі Канади в Формулі-1. Під час гонки Роберт Кубіца зачіпає Ярно Труллі, болід на швидкості 300 км/год злітає в повітря і врізається в огорожу.

Машина перетворюється на купу металобрухту. Кубіцу на вертольоті доставляють в лікарню. На щастя, польський гонщик відбувся лише легким переляком. Його на наступний же день виписали з госпіталю. Але про всяк випадок рекомендували пропустити наступний етап.

Реклама

На Гран-прі США Кубіцу замінив дебютант Формули-1 19-річний Себастьян Феттель. Майбутній чотириразовий чемпіон світу.

Читайте також інші матеріали з рубрики "Історія однієї фотографії":

Реклама