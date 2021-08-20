Історія однієї фотографії. Як врізатися в стіну на швидкості 300 км/год і вижити

Жахлива аварія Кубіци в Канаді / Фото: Getty Images

10 червня 2007 року, Гран-прі Канади в Формулі-1. Під час гонки Роберт Кубіца зачіпає Ярно Труллі, болід на швидкості 300 км/год злітає в повітря і врізається в огорожу.

Машина перетворюється на купу металобрухту. Кубіцу на вертольоті доставляють в лікарню. На щастя, польський гонщик відбувся лише легким переляком. Його на наступний же день виписали з госпіталю. Але про всяк випадок рекомендували пропустити наступний етап.

Реклама

На Гран-прі США Кубіцу замінив дебютант Формули-1 19-річний Себастьян Феттель. Майбутній чотириразовий чемпіон світу.

Читайте також інші матеріали з рубрики "Історія однієї фотографії":