История одной фотографии. Как врезаться в стену на скорости 300 км/ч и выжить

Жуткая авария Кубицы в Канаде / Фото: Getty Images
10 июня 2007 года, Гран-при Канады в Формуле-1. Во время гонки Роберт Кубица задевает Ярно Трулли, болид на скорости 300 км/ч взлетает в воздух и врезается в ограждение.
Машина превращается в груду металлолома. Кубицу на вертолете доставляют в больницу. К счастью, польский гонщик отделался лишь легким испугом. Его на следующий же день выписали из госпиталя. Но на всякий случай рекомендовали пропустить следующий этап.
На Гран-при США Кубицу заменил дебютант Формулы-1 19-летний Себастьян Феттель. Будущий четырехкратный чемпион мира.
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