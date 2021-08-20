История одной фотографии. Как врезаться в стену на скорости 300 км/ч и выжить

Жуткая авария Кубицы в Канаде / Фото: Getty Images

10 июня 2007 года, Гран-при Канады в Формуле-1. Во время гонки Роберт Кубица задевает Ярно Трулли, болид на скорости 300 км/ч взлетает в воздух и врезается в ограждение.

Машина превращается в груду металлолома. Кубицу на вертолете доставляют в больницу. К счастью, польский гонщик отделался лишь легким испугом. Его на следующий же день выписали из госпиталя. Но на всякий случай рекомендовали пропустить следующий этап.

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На Гран-при США Кубицу заменил дебютант Формулы-1 19-летний Себастьян Феттель. Будущий четырехкратный чемпион мира.

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