Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

"Я ждал этого 20 лет": парикмахер был в шоке, когда к нему зашел Джокович

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июля, 16:45
Копировать ссылку
Сербскому теннисисту сделали стильную прическу перед поездкой на Олимпийские игры в Токио. Новак посетил парикмахерскую своего преданного фаната
Новак с мастером и до похода в парикмахерскую
Новак с мастером и до похода в парикмахерскую

Лучший теннисист мира Новак Джокович перед поездкой на Олимпийские игры решил сделать себе прическу. В Черногории спортсмен посетил парикмахерскую, чем привел в восторг мастера Ивана Вукчевича.

Читайте также: Изменили девиз Олимпийских игр, придуманный почти 130 лет назад

"Когда Новак пришел, то извинился за опоздание. Я сказал ему: "Новак, я 20 лет ждал этого момента!" Сегодня я получил впечатления на всю жизнь. Я подстриг Новака перед его поездкой на Олимпиаду в Токио. Мы сделали фотографии, поговорили о спорте. После этого я вновь убедился, что величайшие люди оказываются самыми простыми. Новак, спасибо тебе", – написал Вукчевич в Instagram.

Вукчевич признался, что уже много лет следит за теннисом и является большим болельщиком Новака. А воплотить в жизнь его мечту помогли друзья.

Ранее мы рассказывали, что Джокович выиграл Уимблдон и первым делом съел траву.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять