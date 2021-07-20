"Я чекав цього 20 років": перукар був у шоці, коли до нього зайшов Джокович

Сербському тенісистові зробили стильну зачіску перед поїздкою на Олімпійські ігри в Токіо. Новак відвідав перукарню свого відданого фаната

Новак з майстром і до відвідування перукарні

Найкращий тенісист світу Новак Джокович перед поїздкою на Олімпійські ігри вирішив зробити собі зачіску. У Чорногорії спортсмен відвідав перукарню, чим привів у захват майстра Івана Вукчевича.

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"Коли Новак прийшов, то вибачився за запізнення. Я сказав йому: "Новак, я 20 років чекав цього моменту!" Сьогодні я отримав враження на все життя. Я підстриг Новака перед його поїздкою на Олімпіаду в Токіо. Ми зробили фотографії, поговорили про спорт. Після цього я знову переконався, що великі люди виявляються найпростішими. Новак, спасибі тобі" , – написав Вукчевич в Instagram.

Вукчевич зізнався, що вже багато років стежить за тенісом і є великим вболівальником Новака. А втілити в життя його мрію допомогли друзі.

Раніше ми розповідали, що Джокович виграв Вімблдон і насамперед з'їв траву.