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"Я чекав цього 20 років": перукар був у шоці, коли до нього зайшов Джокович

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 16:45
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Сербському тенісистові зробили стильну зачіску перед поїздкою на Олімпійські ігри в Токіо. Новак відвідав перукарню свого відданого фаната
Новак з майстром і до відвідування перукарні
Новак з майстром і до відвідування перукарні

Найкращий тенісист світу Новак Джокович перед поїздкою на Олімпійські ігри вирішив зробити собі зачіску. У Чорногорії спортсмен відвідав перукарню, чим привів у захват майстра Івана Вукчевича.

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"Коли Новак прийшов, то вибачився за запізнення. Я сказав йому: "Новак, я 20 років чекав цього моменту!" Сьогодні я отримав враження на все життя. Я підстриг Новака перед його поїздкою на Олімпіаду в Токіо. Ми зробили фотографії, поговорили про спорт. Після цього я знову переконався, що великі люди виявляються найпростішими. Новак, спасибі тобі" , – написав Вукчевич в Instagram.

Вукчевич зізнався, що вже багато років стежить за тенісом і є великим вболівальником Новака. А втілити в життя його мрію допомогли друзі.

Раніше ми розповідали, що Джокович виграв Вімблдон і насамперед з'їв траву.

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