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Джокович выиграл Уимблдон и первым делом съел траву (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
11 июля, 19:51
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В финале лондонского мэйджора сербский теннисист в четырех сетах одолел итальянца Маттео Берреттини и положил в свой карман два миллиона евро призовых
Джокович - победитель Уимблдона-2021
Джокович - победитель Уимблдона-2021 / Фото: Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальном матче Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Эта победа позволила Новаку в шестой раз в карьере стать чемпионом лондонского травяного мэйджора.

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Джокович не был бы Джоковичем, если бы не отметился оригинальным празднованием победы. Серб отщипнул немного травки с корта после матча и попробовал на вкус – Новаку понравилось!

Отметим, что после неудачного первого сета Джокович взял три партии подряд и выиграл уже третий титул турнира "Большого шлема" в этом году.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут.

За всю игру Джокович выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету итальянца Маттео Берреттини – 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.

Рекордсменом по числу титулов на Уимблдоне является швейцарец Роджер Федерер. На его счету 8 побед.

Напомним, что чемпионкой Уимблдона-2021 у женщин стала австралийка Эшли Барти, накануне одолевшая в финале чешку Каролину Пшишкову.

За свою лондонскую победу Джокович, как и Барти, получит 1 979 979 евро призовых, а их финальные жертвы – по 1 048 224 евро.

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