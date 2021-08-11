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"Каждый из нас готов отдать все силы ради Украины" – олимпийские медалисты вернулись на Родину

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 20:12
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Украинские олимпийцы завоевавшие серебряные и бронзовые награды Олимпиады-2020 в Токио, возвратились в Украину
Украинские олимпийцы вернулись на Родину
Украинские олимпийцы вернулись на Родину / Фото: НОК Украины

Сегодня, 11 августа, в Украину вернулись серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио 2020.

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В составе делегации наши синхронистки завоевавшие первые исторические медали в артистическом плавании: "бронзовый" дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук, а также "бронзовые русалочки" завоевавшие командную медаль в этом виде спорта: Анастасия Савчук, Марта Федина, Ксения Сидоренко, Марина и Власта Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно. Привезли свои награды "серебряные" призеры Игр в дуэте на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Напомним, что в активе Людмилы Лузан еще одна бронзовая медаль на одиночном каноэ.

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Встречали медалистов вице-президент НОК, президент Федерации Украины по синхронному (артистического) плавания Игорь Лысов, заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец. Кроме того к поздравлениям присоединились друзья, близкие и журналисты.

Все медалисты Игр отметили, что благодарны каждому, кто их поддерживал, подбадривал, ведь каждая их победа – это очередной посыл всему миру, что украинцы сильные и спортивные.

Главный тренер сборной команды Украины по гребле на байдарках и каноэ, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан отметил, что гораздо труднее быть тренером и переживать за результат всей команды:

"Каждый из нас готов отдать все силы ради того, чтобы прославлять Украину".

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Напомним, что наши атлеты на Олимпийских играх в Токио завоевали 19 медалей: 1 – золотую, 6 – серебряных и 12 – бронзовых.

Полный списком украинских медалистов можно вспомнить на нашем сайте.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 11 августа
2:0 (45+2’)
Смотри на: Трансляция
Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
17:00
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19:30
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19:30
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Воскресенье, 15 августа
17:00
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19:30
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Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
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минут
секунд
До старта Паралимпиады
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