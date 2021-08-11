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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Кожен з нас готовий віддати всі сили заради України" – олімпійські медалісти повернулися на Батьківщину

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 20:12
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Українські олімпійці, що завоювали срібні та бронзові нагороди Олімпіади-2020 в Токіо, повернулися в Україну
Українські олімпійці повернулися на Батьківщину
Українські олімпійці повернулися на Батьківщину / Фото: НОК Украины

Сьогодні, 11 серпня, в Україну повернулися срібні та бронзові призери Олімпійських ігор в Токіо 2020.

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У складі делегації наші синхроністки, які завоювали перші історичні медалі в артистичному плаванні: "бронзовий" дует Марта Федіна та Анастасія Савчук, а також "бронзові русалоньки", що вибороли командну медаль в цьому виді спорту: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Ксенія Сидоренко, Марина і Власта Алексєєви, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко та Єлизавета Яхно. Привезли свої нагороди "срібні" призерки Ігор в дуеті на каное Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Нагадаємо, що в активі Людмили Лузан ще одна бронзова медаль на одиночному каное.

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Зустрічали медалістів віце-президент НОК, президент Федерації України з синхронного (артистичного) плавання Ігор Лисов, заступник міністра молоді та спорту Ніна Уманець. Крім того до привітань приєдналися друзі, близькі і журналісти.

Всі медалісти Ігор відзначили, що вдячні кожному, хто їх підтримував, підбадьорював, адже кожна їхня перемога – це черговий посил всьому світу, що українці сильні й спортивні.

Головний тренер збірної команди України з веслування на байдарках і каное, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан зазначив, що набагато важче бути тренером і переживати за результат всієї команди:

"Кожен з нас готовий віддати всі сили заради того, щоб прославляти Україну".

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Нагадаємо, що наші атлети на Олімпійських іграх у Токіо завоювали 19 медалей: 1 – золоту, 6 – срібних і 12 – бронзових.

Повний списком українських медалістів можна згадати на нашому сайті.

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Команда
І
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Дніпро-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Середа, 11 серпня
2:0 (45+2’)
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Пʼятниця, 13 серпня
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Субота, 14 серпня
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Субота, 21 серпня
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Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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5
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$32 млн
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$30,5 млн
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