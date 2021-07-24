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12-летняя девочка выступила на Олимпиаде, став самой юной участницей Игр за 53 года!

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 22:25
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Хенд Заза из Сирии сыграла в Токио-2020 в квалификации турнира по настольному теннису, нарвавшись на натурализованную китаянку
Хенд Заза стала знаменитой, пройдя отбор на Олимпиаду
Хенд Заза стала знаменитой, пройдя отбор на Олимпиаду / Фото: Reuters

Самая юная участница Олимпиад за последние 53 года теннисистка Хенд Заза из Сирии завершила свое выступление на играх-2020 в Токио. Ранее мы рассказывали, что Белодед плакала на Олимпиаде вовсе не от радости.

В квалификации турнира по настольному теннису Заза встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии. Борьбу 12-летняя сирийка смогла навязать лишь в начале каждого из сетов, уступив в итоге всухую – 0:4. Кстати, далее натурализованная китаянка в матче первого раунда выбила украинку Анну Гапонову.

Хенд Заза/Фото Other Agency
Хенд Заза/Фото Other Agency

"Это был отличный урок. В следующий раз я буду еще усерднее работать, чтобы пройти первый, второй и третий раунды", — цитирует Зазу idnes.cz

Хенд Заза начала заниматься настольным теннисом уже в пять лет. Сейчас она является чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях.

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Сирийская теннисистка получила свою путевку в Токио в 11 лет после победы в Иордании в олимпийском отборочном турнире. Сирийка выиграла в финале у ливанской спортсменки Марианны Саакян со счетом 4:3. Интересно, что Саакян на тот момент было 42 года, а это означает, что между оппонентками была разница в 31 год!

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