Левандовски и топовые польские спортсмены осудили агрессию России против Украины

Вторжение армии РФ в нашу страну возмутило польских спортсменов, которые записали видео с поддержкой украинского народа

Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

Война России против Украины длится уже четвертую неделю. Армия фашистов зверски громит наши города, при этом не щадит даже мирное население и детей.

Мировой спорт активно оказывает поддержку жертвам войны. Сплотились вокруг Украины и польские спортсмены, которые записали видео поддержки украинскому народу.

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Среди прочих в видео снялись:

глава олимпийского комитета Польши Анжей Красницки

альпинист Анжей Баргель

олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Давид Томала

бадминтонистка Анастасия Хомич

баскетболист Лукаш Кожарек

Кожарек олимпийский чемпион по гребле Агнешка Кобус-Завойска

теннисист Мариуш Фирстенберг

футболисты Эрик Экспозито, Гжегож Сандомерски и Роберт Левандовски

Игроки осудили российскую агрессию на нашей территории и высказали свою солидарность с украинским народом. Также спортсмены напомнили, что украинцы не сами в этой войне.