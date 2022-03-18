Левандовски и топовые польские спортсмены осудили агрессию России против Украины

Война России против Украины длится уже четвертую неделю. Армия фашистов зверски громит наши города, при этом не щадит даже мирное население и детей.
Мировой спорт активно оказывает поддержку жертвам войны. Сплотились вокруг Украины и польские спортсмены, которые записали видео поддержки украинскому народу.
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Среди прочих в видео снялись:
- глава олимпийского комитета Польши Анжей Красницки
- альпинист Анжей Баргель
- олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Давид Томала
- бадминтонистка Анастасия Хомич
- баскетболист Лукаш Кожарек
- олимпийский чемпион по гребле Агнешка Кобус-Завойска
- теннисист Мариуш Фирстенберг
- футболисты Эрик Экспозито, Гжегож Сандомерски и Роберт Левандовски
Игроки осудили российскую агрессию на нашей территории и высказали свою солидарность с украинским народом. Также спортсмены напомнили, что украинцы не сами в этой войне.