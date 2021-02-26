Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес

Сегодня исполняется 23 года вице-чемпионке летних юношеских Олимпийских играх 2014 года Джойс Кобе. Уроженка Винницы на протяжении 10 лет занималась легкой атлетикой, но из-за травм вынуждена была покинуть спорт в 2019 году.

Тем не менее, Джойс наша себя в модельном бизнесе. При этом, предложение попробовать себя в качестве модели красотка получила по дороге из тренировки. Девушке понравилось дефилировать по подиуму, затем ей предложили принять участие в конкурсе "Мисс Бикини", где ее заметили и пригласили в столицу.

Яркие фото Джойс Кобы в Instagram:

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