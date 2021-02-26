Українська
$ 27,93
34,15
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес

26 февраля, 17:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский спорт потерял невероятную красотку

Сегодня исполняется 23 года вице-чемпионке летних юношеских Олимпийских играх 2014 года Джойс Кобе. Уроженка Винницы на протяжении 10 лет занималась легкой атлетикой, но из-за травм вынуждена была покинуть спорт в 2019 году.

Тем не менее, Джойс наша себя в модельном бизнесе. При этом, предложение попробовать себя в качестве модели красотка получила по дороге из тренировки. Девушке понравилось дефилировать по подиуму, затем ей предложили принять участие в конкурсе "Мисс Бикини", где ее заметили и пригласили в столицу.

Яркие фото Джойс Кобы в Instagram:

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
модель спортсменка Джойс Коба WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никто
Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никтоДругие
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спорте
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спортеДругие
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лицеДругие
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездойДругие
Тренер олимпийских чемпионок покончил жизнь самоубийством. Известна причина
Тренер олимпийских чемпионок покончил жизнь самоубийством. Известна причинаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять