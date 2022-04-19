Дочь пленной волонтерки завоевала медаль на Играх непокоренных

В нидерландской Гааге проходят Игры непокоренных – соревнования для ветеранов и действующих военнослужащих.
В соревнованиях по стрельбе из лука бронзовую медаль завоевала 18-летняя дебютантка Анна София Пузанова, сообщает Суспильне.Спорт. В "бронзовом финале" она победила спортсменку из Франции.
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Анна София не должна была выступать на Играх Непокоренных, но была допущена к соревнованиям вместо своей мамы. Во время Игр непокоренных Пузанова встретилась с принцем Гарри – основателем турнира, и рассказала о ситуации с мамой, которая попала в плен к рашистам в Мариуполе.
"Мою маму взяли в плен российские военные возле Мариуполя 16 марта, больше месяца назад. Теперь она, вероятно, в России.
Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю за ею", – цитирует Анну Софию Sky News.
Юлия Паевская "Тайра" должна была быть единственной представительницей сборной Украины на Играх Непокоренных. Она планировала выступать в соревнованиях по стрельбе из лука и пауэрлифтинге.
Ранее мы сообщали, что в первый день Игр непокоренных золотую медаль для Украины завоевал Родион Ситдиков. В 2014 – 2015 годах он участвовал в боях под Попасной, Крымским и Бахмутом.