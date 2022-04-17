Настоящие герои. Украинцы завоевали три медали на Играх непокоренных

В нидерландской Гааге прошел первый день соревнований Игр непокоренных. В активе украинских атлетов награды в легкой атлетике

Родион Ситдиков, Артем Лукашук и Иван Герецун принесли первые медали сборной Украины / Фото: Facebook

Первую медаль для Украины завоевал Родион Ситдиков. Ветеран Национальной гвардии Украины выступал в соревнованиях по толканию ядра. Спортсмен показал лучший результат – 9,46 метра, и принес в копилку сборной золотую медаль. Ситдиков участвовал в боях под Попасной, Крымским и Бахмутом в 2014-2015 годах.

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Еще две медали украинцы завоевали в прыжках в длину. Артем Лукашук занял второе место, прыгнув на 5,2 метра, а третье у Ивана Герецуна – 5,1 м. Оба спортсмена служили в Вооруженных Силах Украины и участвовали в боевых действиях в Донецкой области и Луганщине.

Отметим, что в этом году Игры непокоренных будут происходить в нидерландской Гааге с 16 по 22 апреля. Сборную Украины представят на соревнованиях 19 спортсменов.

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На церемонии открытия, основатель Игр непокоренных герцог Сассекский, принц Гарри поддержал Украину. А супруга принца Меган Маркл произнесла украинское приветствие – "Слава Украине!" под громкие аплодисменты зрителей.