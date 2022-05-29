США – Чехия: где смотреть матч за "бронзу" ЧМ-2022 по хоккею

Чешская сборная с 2012 года не выигрывала медали чемпионата мира, за это время американцы четырежды брали бронзовые награды

На групповом этапе чехи обыграли американцев / Фото: iihf.com

В воскресенье, 29 мая, будут разыграны награды на чемпионате мира по хоккею. В матче за "бронзу" встретятся сборные США и Чехии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 15:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча США – Чехия будет на телеканале Спорт 1.

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Фиаско в полуфинале

Сборная США уступила хозяевам чемпионата финнам – 3:4.

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А вот чехи были разгромлены Канадой – 1:6.

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Команды встречались на групповом этапе и тогда Чехия выиграла – 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у чехов шансов чуточку больше выиграть медали чемпионата мира.

Котировки на основное время:

Победа Чехии – 2.39

Ничья – 4.30

Победа США – 2.48

Коэффициент на исход матча:

Победа Чехии – 1.87

Победа США – 1.93

Достижения

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время дважды была чемпионом – 1933, 1960.

На прошлом чемпионате мира американцы выиграли "бронзу".

Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001). Всего на ее счету – шесть титулов.

На ЧМ-2021 сборная Чехии заняла седьмое место.