США – Чехія: де дивитись матч за "бронзу" ЧС-2022 з хокею

У неділю, 29 травня, буде розіграно нагороди на чемпіонаті світу з хокею. У матчі за "бронзу" зустрінуться збірні США та Чехії.
Коли початок? Стартовий свисток прозвучить у 15:20 за київським часом.
Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу США – Чехія буде на телеканалі Спорт 1.
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Фіаско у півфіналі
Збірна США поступилася господарям чемпіонату фінам – 3:4.
А ось чехи були розгромлені Канадою – 1:6.
Команди зустрічалися на груповому етапі, і тоді Чехія виграла – 1:0.
Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають, що у чехів шансів трохи більше виграти медалі чемпіонату світу.
Котирування на основний час:
- Перемога Чехії – 2.39
- Нічия – 4.30
- Перемога США – 2.48
Коефіцієнт на результат матчу:
- Перемога Чехії – 1.87
- Перемога США – 1.93
Досягнення
Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.
Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".
Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.
На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце.