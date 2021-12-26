Вот это дельце! Шевченко занимался перевозкой футболок клуба Второй лиги

Бывший главный тренер сборной Украины доставил в Париж партию футболок французского игрока харьковского Металлиста Фареса Балули

Шевченко побывал в роли перевозчика / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник Лиона, Монако и Лилля Фарес Балули, которого в марте подписал харьковский Металл (ныне уже Металлист), рассказал о забавной истории, связанной с новой, украинской, страницей его карьеры.

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На момент подписания контракта с Балули Металл выступал во Второй лиге. И сразу после заключения этой сделки в харьковский клуб начали массово поступать заявки от желающих заполучить футболку игрока – от его фанатов из Франции.

Чтобы удовлетворить спрос, пришлось подключить даже Андрея Шевченко, на тот момент главного тренера сборной Украины.

"Я был в Турции с клубом на сборах – и тут начал получать просьбы от фанатов о моей футболке Металла. Думал, это шутка, фейк. Но оказалось, что – серьезно".

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"К тому моменту наш клуб был только создан. Мне говорят: "Мы не можем удовлетворить все заявки, это уж слишком. Получили до тысячи запросов". Они были ошарашены".

"Это может прозвучать как анекдот, но Андрей Шевченко возил мои футболки во Францию, когда был матч Франция – Украина. Он взял их с собой в самолет и привез в Париж", – рассказал в интервью Footmercato Фарес Балули.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Речь о матче отборочного турнира ЧМ-2022, который состоялся 24 марта 2021 года – тогда Франция и Украина сенсационно разошлись миром 1:1.

Добавим, что Фарес Балули – француз алжирского происхождения. Ему 26 лет. В составе молодежной сборной Франции он выигрывал престижный турнир в Тулоне.

Сейчас, реанимируя свою просевшую карьеру, Балули лидирует с Металлистом в Первой лиге Украины.