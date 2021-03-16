Тренер "Динамо" сядет в тюрьму почти на 5 лет за присвоение более 15 миллионов евро

Вместе с Мамичем получил срок его брат, но ему досталось еще больше

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич получил тюремный срок. Верховный суд Хорватии приговорил 49-летнего специалиста к 4,8 года лишения свободы. А недавно мы писали, что умер легендарный тренер "Динамо".

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Как сообщает сайт "Динамо", тренер получил срок за "финансовые хищения и уклонение от уплаты налогов". Мамича, а также еще двоих фигурантов дела, обвинили в хищении более 15 миллионов евро на трансферах игроков из бюджета клуба, а также невыплате налогов в размере 1,8 миллиона.

Зоран Мамич / Фото: Reuters

Здравко Мамич, брат главного тренера загребского клуба, приговорен к шести с половиной годам лишения свободы. Также срок получил бывший директор "Динамо" Дамир Врбанович. Он проведет в тюрьме три года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млн евро, а также в мошенничестве на сумму около 15 млн евро.

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Отметим, что Верховный суд Хорватии подтвердил решение муниципального суда города Осиека, хотя изначально Зорана приговорили к 4 годам и 11 месяцам тюрьмы. После вынесения вердикта Мамич тут же подал в отставку:

"Хоть я и не считаю себя виновным, как я уже говорил и ранее, если это решение является окончательным, то я принимаю его и покидаю посты главного тренера и спортивного директора "Динамо". Я желаю клубу удачи и спортивных успехов в будущем".

Новым тренером и спортивным директором "Загреба" стал Дамир Кржнар. И уже в четверг, 18 марта, он выведет хорватскую команду на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма". Первая игра завершилась победой лондонцев со счетом 2:0.

Ранее в этом сезоне Ребров выбил "Динамо" из Лиги чемпионов. Клуб украинца венгерский "Ференцварош" в третьем раунде квалификации ЛЧ обыграл грозных загребцев со счетом 2:1.

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