Роналду крут не только на поле! Футболист снова станет отцом близнецов

Лидер Манчестер Юнайтед подтвердил, что они с Джорджиной Родригес ждут пополнения в семье – у пары будет двойня

Большая семья Роналду

Сегодня в СМИ появилась информация, что девушка Криштиану Роналду беременна. Пара не стала долго затягивать с интригой и опубликовала подтверждение.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", – написал Роналду в Instagram.

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Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

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К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.