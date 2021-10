Не умеет проигрывать? Роналду грубо нарушил правила на игроке Ливерпуля, спровоцировав потасовку

В конце первого тайма португальский форвард пнул и ударил в живот защитника красных Кертиса Джонса, за что получил только желтую карточку. Игрок Ливерпуля укрыл мяч корпусом у лицевой, после чего Роналду в отборе швырнул соперника через бедро.

Это привело к стычке с участием игроков обеих команд, так как за Джонса вступились партнеры по Ливерпулю. В итоге Роналду получил желтую карточку, хотя некоторые болельщики считают, что его поведение тянуло даже на удаление.

Find a friend who will always be there for you like how Fernandes is always there for Ronaldo in midst of troubles. pic.twitter.com/yjgFN86ggd