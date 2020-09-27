"Манчестер Сити" – "Лестер": онлайн матча чемпионата Англии

Сегодня в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Читайте прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Англии. Центральная встреча – в Манчестере, где "горожане" в 18:30 принимают "лисов" из Лестера. Напомним, "МанСити" – чемпион страны 2018 и 2019 гг., "Лестер" – 2016-го. Мы ведем онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео самым интересных моментов.

"Манчестер Сити" – "Лестер"

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Турнирные расклады. Пока что АПЛ только набирает ход, но уже видно, что и "МанСити", и "Лестер" настроены по-боевому. Подопечные Пепа Гвардиолы пропустили первый тур, а во втором на выезде разобрались с крепким "Вулверхэмптоном" (3:1). А парни Брендана Роджерса выдали два голевых матча: обыграли в гостях новичков из "Вест Бромвича" (3:0), а затем сломили дома "Бернли" – 4:2. Причем, в обоих встречах "Лестер" добавлял во втором тайме. Так что сегодня кто-то впервые недосчитается очков. А вот украинский защитник Александр Зинченко вряд ли сыграет из-за травмы.

Личные встречи. У "горожан" заметное преимущество над соперником: 59 побед, по 31 поражению и ничьей. Заметное преимущество у "МанСити" и в последних 10 поединках (6 побед при 3 поражениях). А вот в пяти встречах именно на "Этихаде" в недавнее время ни разу не зафиксировали ничью: четыре победы добыли хозяева, одну – Лестер".

"Лестер" – "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Прогнозы. Букмекерские конторы однозначное преимущество отдают "Манчестер Сити". Коэффициент на победу хозяев колеблется около 1.40, на гостей – 7.50, на ничью – 5.70. В матче ожидается три забитых мяча, а самым вероятным автором гола называют бразильского форварда Габриэля Жезуса. Интересно, ставка на то, что он забьет – такая же (1.87), как и на то, что он уйдет с поля без гола.

Где смотреть. На украинском телевидении чемпионат Англии показывает телеканал Setanta Sports. Матч "Манчестер Сити" – "Лестер" покажут в прямом эфире, трансляция стартует в 18:25. Также канал можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Вчера "Челси" спас матч, в котором проигрывал 0:3 (видео).

Смотрите, как "МанСити" проиграл "Лиону" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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