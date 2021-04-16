Красивые девушки кружат вокруг мужа: но роскошная жена звезды МЮ не боится конкуренции

Жена нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Франции Антони Марсьяля Мелани рассказала, каково быть женой известного футболиста. Ранее мы писали, что блондинке c идеальным телом фанаты угрожали смертью.

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"Никогда в жизни не думала, что стану женой футболиста. Это не было моей идеей: проживать жизнь в соответствии с расписанием мужа. Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что у меня они тоже были. Это как: "Ух ты, красивые машины, сумочки". Но это совсем не так", – цитирует Мелани Get French Football News

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Мелани считает, что девушки будут всегда кружить вокруг футболистов: "Мой муж может привлечь внимание очень красивых женщин моложе меня. Но я неплохо с этим справляюсь, говоря себе, что я всегда рядом со своим мужем, что я знаю, как обстоят дела, и управляю ими. Дело же не в том, что какая-то девушка известна на весь мир и очень красива. Она должна быть человеком, которому можно довериться. Вы должны идеально подходить друг другу".

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"Самый большой стресс – это трансферное окно. Я никогда не ощущала переезд на себе. Большие коробки, новый город – у меня еще не было всего этого. Я, конечно, больше предпочитаю солнце. Но я говорю о себе, а не об Антони. Его не волнует солнце, он хочет играть в футбол, чувствовать свою важность для команды", – отмечает модель, участница французского реалити-шоу и основательница обувного бренда

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Мелани – вторая жена Марсьяля. Первый брак с подругой детства Самантой, которая родила французу двоих детей, развалился в 2016 году из-за романа Антони на стороне. Интрижка форварда и звезды вокального шоу закончилась быстро, а вернуть супругу футболист уже не мог. Поэтому отношениями с новой возлюбленной Марсьяль дорожит. В 2018 году у пары родился сын.

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