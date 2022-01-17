Как сделать прическу с помощью пылесоса: мастер-класс от футболиста

Нападающий Баварии Роберт Левандовски показал, как он справляется с четырехлетней дочерью в отсутствие мамы

Роберт сделал Кларе прическу / Фото: Коллаж: Сегодня

Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Один из лучших футболистов современности Роберт Левандовски с легкостью делает прическу своей маленькой дочери.

Читайте также: Ест задом наперед и раздает миллионы: ТОП-10 фактов о футболисте, которому не дали "Золотой мяч"

Реклама

Нападающий Баварии остался дома один со старшей дочерью Кларой. И девочке нужно было сделать прическу. Недолго думая, футболист взял пылесос и за несколько секунд навел красоту.

Роберт Левандовски делает прическу дочери Видео: Instagram

Отметим, что Роберт Левандовски был основным фаворитом на получение Золотого мяча-2021, но в итоге приз лучшего футболиста года получил Лионель Месси. Поляк получил утешительный приз – лучшего нападающего.



