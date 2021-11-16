Босния – Украина: список всех трансляций матча

Полный список прямых трансляций решающей битвы за право сыграть в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года

Онлайн трансляция матча Босния - Украина / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины проводит последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Нашей команде нужна только победа – и тогда мы можем занять второе место в группе и получить право сыграть в плей-офф отборочного турнира. Если мы сегодня не победим – то на чемпионат мира сборная Украины не поедет.

Босния – Украина: где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2022

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Обзор товарищеского матча с Болгарией, который прошел накануне игры Босния – Украина:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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Поединок в прямом эфире покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Список каналов и сервисов, которые покажут матч Босния – Украина:

Украина

Футбол 1

Матч!Футбол 1 (Россия)

Astro SuperSport 4

beIN Sports MENA Xtra 2

Cosmote Sport 5

DAZN (Германия, Япония)

ESPN+ (США)

EuroSport Player (Дания)

Футбол (Таджикистан)

Nova BH (Босния и Герцеговина)

Polsat Sport Premium 2

QazSport

Silk Sport 1

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 1 (Словения)

ST Sports Arena

SuperSport LaLiga

V Sport Urheilu

ViaPlay (Финляндия)

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Кроме необходимости победить Боснию и Герцеговину, нам также нужно, чтобы в параллельной встрече в Хельсинки финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

КТО ФАВОРИТ?

Сборная Украины. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая: