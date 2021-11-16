Боснія – Україна: список усіх трансляцій матчу

Повний список прямих трансляцій вирішальної битви за право зіграти у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року

Онлайн трансляція матчу Боснія - Україна / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України проводить останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Нашій команді потрібна лише перемога – і тоді ми можемо посісти друге місце у групі та здобути право зіграти у плей-офф відбіркового турніру. Якщо ми сьогодні не переможемо – то на чемпіонат світу збірна України не поїде.

Боснія – Україна: де дивитись трансляцію матчу відбору ЧС-2022

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Огляд товариського матчу з Болгарією, який пройшов напередодні гри Боснія – Україна:

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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Поєдинок у прямому ефірі покажуть канали "Україна" та "Футбол 1". Також дивитися гру у прямому ефірі можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).

Список каналів та сервісів, які покажуть матч Боснія – Україна:

Україна

Футбол 1

Матч!Футбол 1 (Росія)

Astro SuperSport 4

beIN Sports MENA Xtra 2

Cosmote Sport 5

DAZN (Німеччина, Японія)

ESPN+ (США)

EuroSport Player (Данія)

Футбол (Таджикистан)

Nova BH (Боснія та Герцеговина)

Polsat Sport Premium 2

QazSport

Silk Sport 1

Sport TV2 (Португалія)

SportKlub 1 (Словенія)

ST Sports Arena

SuperSport LaLiga

V Sport Urheilu

ViaPlay (Фінляндія)

РОЗКЛАДИ

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Крім необхідності перемогти Боснію та Герцеговину, нам також потрібно, щоб у паралельній зустрічі у Гельсінкі фіни програли Францію чи зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

ХТО ФАВОРИТ?

Збірна України. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.81, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії та Герцеговини – 4.65. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату матчу наступна: