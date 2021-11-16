16 листопада 20’
Боснія і Герцеговина 0
Україна 0
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Боснія – Україна: список усіх трансляцій матчу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 21:23
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Повний список прямих трансляцій вирішальної битви за право зіграти у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року
Онлайн трансляція матчу Боснія - Україна
Онлайн трансляція матчу Боснія - Україна / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України проводить останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Нашій команді потрібна лише перемога – і тоді ми можемо посісти друге місце у групі та здобути право зіграти у плей-офф відбіркового турніру. Якщо ми сьогодні не переможемо – то на чемпіонат світу збірна України не поїде.

Боснія – Україна: де дивитись трансляцію матчу відбору ЧС-2022

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Огляд товариського матчу з Болгарією, який пройшов напередодні гри Боснія – Україна:

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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Поєдинок у прямому ефірі покажуть канали "Україна" та "Футбол 1". Також дивитися гру у прямому ефірі можна на сервісі OLL.TV (у передплаті).

Матч Боснія – Україна
дивiться на olltv
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Список каналів та сервісів, які покажуть матч Боснія – Україна:

  • Україна
  • Футбол 1
  • Матч!Футбол 1 (Росія)
  • Astro SuperSport 4
  • beIN Sports MENA Xtra 2
  • Cosmote Sport 5
  • DAZN (Німеччина, Японія)
  • ESPN+ (США)
  • EuroSport Player (Данія)
  • Футбол (Таджикистан)
  • Nova BH (Боснія та Герцеговина)
  • Polsat Sport Premium 2
  • QazSport
  • Silk Sport 1
  • Sport TV2 (Португалія)
  • SportKlub 1 (Словенія)
  • ST Sports Arena
  • SuperSport LaLiga
  • V Sport Urheilu
  • ViaPlay (Фінляндія)

РОЗКЛАДИ

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Крім необхідності перемогти Боснію та Герцеговину, нам також потрібно, щоб у паралельній зустрічі у Гельсінкі фіни програли Францію чи зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

ХТО ФАВОРИТ?

Збірна України. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.81, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії та Герцеговини – 4.65. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату матчу наступна:

  • Перемога Боснії – 21%
  • Нічия – 26%
  • Перемога України – 53%

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Динамо
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35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
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28
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Дніпро-1
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Олександрія
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Десна
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Верес
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Металіст 1925
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19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
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8:21
11
12
Чорноморець
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Львів
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