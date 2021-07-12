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Украинский тренер разочаровался в сборной России после Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 12:19
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Владимир Шаран не только порадовался раннему вылету команды Станислава Черчесова с турнира, но и обратил внимание на проблемы сборной Украины
Владимир Шаран
Владимир Шаран / Фото: AFP

Многие специалисты футбола продолжают делиться своими мыслями о чемпионате Европы, который завершился минувшей ночью победой сборной Италии. Узнайте, что лучшим бомбардиром Евро-2020 стал Роналду, а автоголов случилось аж 11. Украинский тренер Владимир Шаран высказал свое мнение о выступлении нашей команды и российской.

В интервью сайту FanDay многолетний наставник Александрии поиронизировал над россиянами:

"Сборная России для меня стала наибольшим разочарованием. Причем, приятным. Настолько много пиара было у нее перед ЧЕ, что аж зашкаливало! Нынешняя Россия – настолько слабая команда, что даже и речи быть не может [об успехах]. Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И, самое главное, что у россиян нет выхода из кризиса".

Тем временем итальянцы поглумились над английской песней после финала Евро-2020.

Также бывший игрок киевского Динамо поразмышлял и об украинской сборной:

"У нас нет таких топ-футболистов, как в других сборных. Коллективные действия эпизодически проводили неплохо. Достигает же успеха тот коллектив, который отменно готов физически, имеет подбор игроков с высоким индивидуальным мастерством и играет в агрессивный футбол.

К сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов. Если нет в команде исполнителей, способных индивидуально решать исход поединков, то, в первую очередь, нужно правильно сыграть в обороне. И хотелось бы больше агрессии в атаке".

Читайте также: финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Сколько фанов посетило турнир.

Смотрите, как сборная Дании разгромила команду России:

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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