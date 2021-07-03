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Евро-2020

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Дания побила свой рекорд и вышла в полуфинал Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 июля, 20:56
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Датчане обыграли сборную Чехии и теперь в 1/2 финала чемпионата Европы сыграют против победителя пары Украина – Англия
Дольберг забивает второй гол в матче
Дольберг забивает второй гол в матче / Фото: Getty Images

Еще один полуфиналист чемпионата Европы определился сегодня. В Баку сборная Дании обыграла Чехию.

Поединок начался с нокдауна для чехов. Они пропустили быстрый гол. Первый угловой удар на правом фланге заработали датчане, Ларсен навесил в штрафную, откуда точно пробил головой Дилейни!

Это был 24-й гол головой на Евро-2020 – рекорд континентальных первенств!

Шанс сравнять счет у Чехии был лишь в середине тайма, когда Голеш опасно бил с ближней дистанции. Но надежно сыграл вратарь Дании.

Дальше без особых моментов играли команды. Но перед уходом в раздевалку, Дания снова забила. Мехле подключился к атаке левым флангом и навесил на дальнюю штангу, где Дольберг отправил мяч в сетку.

Чехи вернулись в игру сразу после перерыва. Цоуфал прострелил в штрафную, где Шик опередил защитника и пробил в угол.

Казалось, гол должен подхлестнуть чехов. Нужен прессинг, нужен штурм. Но ничего этого зрители так и не увидели. Даже ближе были к еще одному голу датчане. Но Мехле не смог обыграть вратаря, после выхода один на один.

Дания выиграла – 2:1 и побила свой рекорд по количеству голов на чемпионатах Европы. Ранее было – 9, сейчас уже 11!

Смотрите также: Чехия – Дания: видео голов и обзор матча

Чехия – Дания – 1:2
Голы: Шик (49) – Дилейни (5), Дольберг (42)

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмайхель, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор, Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Теперь в полуфинале Дания сыграет против победителя пары Украина – Англия. Этот поединок начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Также смотрите на YouTube-канале ТуМатч стрим Украина – Англия с профессиональным комментатором.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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