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Данія побила свій рекорд і вийшла у півфінал Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 липня, 20:56
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Данці обіграли збірну Чехії і тепер в 1/2 фіналу чемпіонату Європи зіграють проти переможця пари Україна – Англія
Дольберг забиває другий гол в матчі
Дольберг забиває другий гол в матчі / Фото: Getty Images

Ще один півфіналіст чемпіонату Європи визначився сьогодні. У Баку збірна Данії обіграла Чехію .

Поєдинок розпочався з нокдауну для чехів. Вони пропустили швидкий гол. Перший кутовий удар на правому фланзі заробили данці, Ларсен навісив в штрафну, звідки точно пробив головою Ділейні!

Це був 24-й гол головою на Євро-2020 – рекорд континентальних першостей!

Шанс зрівняти рахунок у Чехії був лише в середині тайму, коли Голеш небезпечно бив з близької відстані. Але надійно зіграв воротар Данії.

Далі без особливих моментів грали команди. Але перед відходом в роздягальню, Данія знову забила. Мехле підключився до атаки лівим флангом і навісив на дальню штангу, де Дольберг відправив м'яч у сітку.

Чехи повернулися в гру відразу після перерви. Цоуфал прострілив у штрафну, де Шик випередив захисника і пробив в кут.

Здавалося, гол повинен підхльоснути чехів. Потрібен пресинг, потрібен штурм. Але нічого цього глядачі так і не побачили. Навіть ближче були до ще одного голу данці. Але Мехле не зміг обіграти воротаря, після виходу один на один.

Данія виграла – 2:1 і побила свій рекорд за кількістю голів на чемпіонатах Європи. Раніше було – 9, зараз вже 11!

Дивіться також: Чехія – Данія: відео голів та огляд матчу

Чехія – Данія – 1:2
Голи: Шик (49) – Ділейні (5), Дольберг (42)

Чехія: Вацлік, Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Боріл, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчік, 46), Барак, Шевчик (Даріда, 80), Шик (Видра, 79).

Данія: Шмайхель, Крістенсен (Андерсен, 81), К'єр, Вестергор, Стрігер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Ділейні (Йенсен, 81), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Тепер у півфіналі Данія зіграє проти переможця пари Україна – Англія. Цей поєдинок розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

Також дивіться на YouTube-каналі ТуМатч стрім Україна – Англія з професійним коментатором.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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