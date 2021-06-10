Усик запланировал очень опасное путешествие после победы над Джошуа

Переговоры о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа близки к завершению. Вот-вот в них должна быть поставлена точка.
"Мы надеемся, что подпишем контракт до конца этой недели. Большинство нюансов согласованы и решены", – приводит слова промоутера Усика, Александра Красюка, Sky Sports
Более того, по словам Красюка, Усик уже запланировал, что сделает после победы над Джошуа.
"Уверенность Усика на уровне небес. Он так жаждет стать чемпионом в супертяжелом весе, а затем, когда соберет все титулы, отправиться в путешествие на Марс!" – сказал промоутер
Правда, тут Усику стоит сто раз подумать. Недавно Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс, отметив: "Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто".
Ранее мы писали, что Усик и Джошуа уже определились с ареной. По последним данным, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем 62 тысячи зрителей.
Смотрите, как Усик готовится к Джошуа