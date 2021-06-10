Усик запланировал очень опасное путешествие после победы над Джошуа

Став чемпионом супертяжелого дивизиона, украинский боксер намерен полететь на Марс – Илон Маск предупреждает, что эта затея может закончиться фатально

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Переговоры о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа близки к завершению. Вот-вот в них должна быть поставлена точка.

"Мы надеемся, что подпишем контракт до конца этой недели. Большинство нюансов согласованы и решены", – приводит слова промоутера Усика, Александра Красюка, Sky Sports

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Более того, по словам Красюка, Усик уже запланировал, что сделает после победы над Джошуа.

"Уверенность Усика на уровне небес. Он так жаждет стать чемпионом в супертяжелом весе, а затем, когда соберет все титулы, отправиться в путешествие на Марс!" – сказал промоутер

Правда, тут Усику стоит сто раз подумать. Недавно Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс, отметив: "Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто".

Бесстрашный Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик и Джошуа уже определились с ареной. По последним данным, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем 62 тысячи зрителей.

Смотрите, как Усик готовится к Джошуа