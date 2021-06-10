Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик запланировал очень опасное путешествие после победы над Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
10 июня, 09:47
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Став чемпионом супертяжелого дивизиона, украинский боксер намерен полететь на Марс – Илон Маск предупреждает, что эта затея может закончиться фатально
Александр Усик готов к новому вызову
Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Переговоры о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа близки к завершению. Вот-вот в них должна быть поставлена точка.

"Мы надеемся, что подпишем контракт до конца этой недели. Большинство нюансов согласованы и решены", – приводит слова промоутера Усика, Александра Красюка, Sky Sports

Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Более того, по словам Красюка, Усик уже запланировал, что сделает после победы над Джошуа.

"Уверенность Усика на уровне небес. Он так жаждет стать чемпионом в супертяжелом весе, а затем, когда соберет все титулы, отправиться в путешествие на Марс!" – сказал промоутер

Правда, тут Усику стоит сто раз подумать. Недавно Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс, отметив: "Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто".

Бесстрашный Александр Усик на рельсах
Бесстрашный Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик и Джошуа уже определились с ареной. По последним данным, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем 62 тысячи зрителей.

Смотрите, как Усик готовится к Джошуа

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