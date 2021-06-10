Усик запланував дуже небезпечну подорож після перемоги над Джошуа

Переговори про бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа близькі до завершення. Ось-ось у них має бути поставлена крапка.
"Ми сподіваємося, що укладемо контракт до кінця цього тижня. Більшість нюансів узгоджені і вирішені", – наводить слова промоутера Усика, Олександра Красюка, Sky Sports
Більш того, за словами Красюка, Усик уже запланував, що зробить після перемоги над Джошуа.
"Впевненість Усика на рівні небес. Він так жадає стати чемпіоном в суперважкій вазі, а потім, коли збере всі титули, відправитися в подорож на Марс!" – сказав промоутер
Правда, тут Усику варто сто разів подумати. Нещодавно Ілон Маск попередив про небезпеку відправки людей на Марс, відзначивши: "Очевидно, що багато хто помре спочатку. Дістатися туди непросто".
Раніше ми писали, що Усик і Джошуа вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі відбудеться у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщує 62 тисячі глядачів.
Дивіться, як Усик готується до Джошуа