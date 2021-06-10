Усик запланував дуже небезпечну подорож після перемоги над Джошуа

Ставши чемпіоном суперважкого дивізіону, український боксер має намір полетіти на Марс – Ілон Маск попереджає, що ця затія може закінчитися фатально

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Переговори про бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа близькі до завершення. Ось-ось у них має бути поставлена крапка.

"Ми сподіваємося, що укладемо контракт до кінця цього тижня. Більшість нюансів узгоджені і вирішені", – наводить слова промоутера Усика, Олександра Красюка, Sky Sports

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Більш того, за словами Красюка, Усик уже запланував, що зробить після перемоги над Джошуа.

"Впевненість Усика на рівні небес. Він так жадає стати чемпіоном в суперважкій вазі, а потім, коли збере всі титули, відправитися в подорож на Марс!" – сказав промоутер

Правда, тут Усику варто сто разів подумати. Нещодавно Ілон Маск попередив про небезпеку відправки людей на Марс, відзначивши: "Очевидно, що багато хто помре спочатку. Дістатися туди непросто".

Безстрашний Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Усик і Джошуа вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі відбудеться у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщує 62 тисячі глядачів.

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