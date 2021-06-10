Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик запланував дуже небезпечну подорож після перемоги над Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 09:47
Копіювати лінк
Ставши чемпіоном суперважкого дивізіону, український боксер має намір полетіти на Марс – Ілон Маск попереджає, що ця затія може закінчитися фатально
Олександр Усик готовий до нового виклику
Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Переговори про бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа близькі до завершення. Ось-ось у них має бути поставлена крапка.

"Ми сподіваємося, що укладемо контракт до кінця цього тижня. Більшість нюансів узгоджені і вирішені", – наводить слова промоутера Усика, Олександра Красюка, Sky Sports

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Більш того, за словами Красюка, Усик уже запланував, що зробить після перемоги над Джошуа.

"Впевненість Усика на рівні небес. Він так жадає стати чемпіоном в суперважкій вазі, а потім, коли збере всі титули, відправитися в подорож на Марс!" – сказав промоутер

Правда, тут Усику варто сто разів подумати. Нещодавно Ілон Маск попередив про небезпеку відправки людей на Марс, відзначивши: "Очевидно, що багато хто помре спочатку. Дістатися туди непросто".

Безстрашний Олександр Усик на рейках
Безстрашний Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Усик і Джошуа вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі відбудеться у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщує 62 тисячі глядачів.

Дивіться, як Усик готується до Джошуа

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти