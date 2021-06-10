К черту безопасность: Усик расселся на рельсах перед поездом (фото)

Появились неожиданные снимки знаменитого украинского боксера. Александр решил скоротать время, присев на железнодорожном полотне. И о чем он только думает?

Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram

Всегда осторожный в ринге, Александр Усик удивил своих поклонников за его пределами.

Знаменитый боксер в джинсовых шортах и кепке решил прогуляться по рельсам. Да не просто прогуляться, он еще и присел на железнодорожное полотно.

Хотя "Укрзализныця" регулярно напоминает, что делать это запрещено, так как, мягко говоря, опасно.

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При этом видно, что в сторону Усика по рельсам движется локомотив, тянущий за собой вагоны. Между Усиком и локомотивом – метров сто.

Можно только догадываться, какой смысл вкладывает олимпийский чемпион Лондона-2012 и абсолютный чемпион мира в крузервейте в фотографии с необычной локации, опубликованные в его инстаграм-сториз. Возможно, Усик имеет в виду, что готов ко встрече с "поездом" по имени Энтони Джошуа.

Ранее мы писали, что Усик и Джошуа вот-вот подпишут контракт и уже определились с ареной. По последним данным, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем 62 тысячи зрителей.