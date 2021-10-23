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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Такого юного Тайсона Фьюри вы точно не видели. Супруга показала редкое фото боксера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
23 октября, 13:43
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Пэрис Фьюри вспомнила, как долго не соглашалась идти на свидание с Тайсоном и показала, как будущий чемпион мира по боксу выглядел в 17 лет
Тайсон и Пэрис - 2006 и 2021 год
Тайсон и Пэрис - 2006 и 2021 год

Супруга чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри опубликовала редкое фото. На нем Пэрис и Тайсон совсем молодые.

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"Юная любовь! Можете ли вы поверить, что это были я и Тайсон в наши первые несколько недель знакомства в 2006 году. Мне было всего 16 лет, а Тайсону 17.

Впервые мы встретились годом ранее на свадьбе, а затем снова на моем 16-м дне рождения. Хотя я не могла поверить, что он всего на год старше меня (я думала, ему около 25!). Тайсон мне понравился с самого начала – так отличался от других мальчиков. Я не сразу согласилась на свидание. Он много раз приглашал меня, прежде чем я дала добро. Было очень важно, что он станет моим первым парнем.

На первом свидании мы пошли на "Кинг-Конга" в кино. А позже я узнала, что Тайсон потом сказал своим родителям, что собирается жениться на мне.

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Наши первые годы свиданий – одни из моих самых любимых воспоминаний с Тайсоном, катание на коньках и пикники, это было действительно просто, но весело, и мы всегда говорили о нашем будущем вместе", – написала Пэрис в Instagram.

Кстати, Тайсон и Пэрис воспитывают шестерых детей.

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Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над Деонтеем Уайлдером и защитил чемпионский титул WBC.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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