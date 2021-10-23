23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Такого юного Тайсона Ф'юрі ви точно не бачили. Дружина показала рідкісне фото боксера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 13:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Періс Ф'юрі згадала, як довго не погоджувалася йти на побачення з Тайсоном і показала, як майбутній чемпіон світу з боксу виглядав у 17 років
Тайсон і Періс - 2006 і 2021 рік
Тайсон і Періс - 2006 і 2021 рік

Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі опублікувала рідкісне фото. На ньому Періс і Тайсон зовсім молоді.

Читайте також: Бою Усик – Ф'юрі бути! Циганський король передумав йти

Реклама

"Юна любов! Чи можете ви повірити, що це були я і Тайсон в наші перші кілька тижнів знайомства в 2006 році. Мені було всього 16 років, а Тайсону 17.

Наша перша зустріч відбулася роком раніше на весіллі, а потім знову на моєму 16-му дні народження. Хоча я не могла повірити, що він всього на рік старший за мене (я думала, йому близько 25!). Тайсон мені сподобався з самого початку – так відрізнявся від інших хлопців. Я не відразу погодилася на побачення. Він багато разів запрошував мене, перш ніж я дала добро. Було дуже важливо, що він стане моїм першим хлопцем.

На першому побаченні ми пішли на "Кінг-Конга" в кіно. А пізніше я дізналася, що Тайсон потім сказав своїм батькам, що збирається одружитися зі мною.

Реклама

Наші перші роки побачень – одні з моїх найулюбленіших спогадів з Тайсоном, катання на ковзанах і пікніки, це було дійсно просто, але весело, і ми завжди говорили про наше майбутнє разом" , – написала Періс у Instagram.

До речі, Тайсон і Періс виховують шістьох дітей.

Реклама

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі 10 жовтня здобув перемогу над Деонтеєм Уайлдером і захистив чемпіонський титул WBC.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

Завтра

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Завтра

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Субота, 23 жовтня
14:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти