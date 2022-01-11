Лишь бы не с Усиком: Фьюри дали дополнительное время договориться с будущим соперником

Чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри продлили период переговоров по организации боя с соотечественником Диллианом Уайтом

Фьюри бросил вызов Уайту

Уайт является обязательным претендентом на пояс WBC, но стороны никак не могут договориться о бое – Диллиан хочет больше денег.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

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WBC дал боксерам время до полудня 18 января. Если ни не договорятся до этого момента – будет аукцион, сообщается на официальном сайте совета.

Что произошло

Тайсон Фьюри победил 10 октября Деонтея Уайлдера и защитил титул WBC. После боя британец заявил, что хочет объединительного боя против Александра Усика, но украинец связан контрактом на реванш с Энтони Джошуа.

В то же время Уайт должен был боксировать против Отто Валлина, но отказался от поединка, сославшись на травму. Многие заподозрили, что британец хитрит, чтобы не потерять статус обязательного претендента.

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Но договориться о поединке против Фьюри Уайту мешает его непомерный аппетит. По решению WBC, претенденту достанется только 20% от призового фонда, что не устраивает боксера.

Если же Уайт полностью откажется от боя, то будет лишен временного пояса и понижен в рейтинге организации. А Фьюри может снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.