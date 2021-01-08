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Страшна травма ноги прямо на корті: навіть глядачам біля екранів стало боляче

8 січня, 14:30

Олена Павлова Олена Павлова

Бельгійська тенісистка наступила на рекламний щит

86-та ракетка світу Кірстен Фліпкенс була близька до перемоги в матчі другого кола турніру в Абу-Дабі над першим номером змагань Софією Кенін, коли отримала безглузду травму. Раніше Фліпкенс на карантині випадково заїхала в іншу країнуі заплатила за це штраф.

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Кірстен Фліпкенс

Кірстен Фліпкенс / Фото: Reuters

У кінцівці другої партії за рахунку 7:5, 4:5 0:15 бельгійка намагалася виконати удар із задньої лінії, але, підстрибнувши, приземлилася лівою ногою на рекламний щит. На приземленні стопа тенісистки страшно вивернулася, і Кірстен впала на корт зі спотвореним від болю обличчям. А коли піднялася, то змушена була знятися з турніру через травму гомілкостопа.

"Навіть моїй щиколотці стало боляче", – відреагував на відео з травмою один із поціновувачів тенісу. Також у соціальних мережах обурено зазначають, що такі рекламні підставки на корті занадто небезпечні для спортсменів.

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Тепер за вихід до чвертьфіналу змагань із призовим фондом 565 тисяч доларів Кенін посперечається з переможницею матчу Юлія Путинцева (Казахстан) – Барбара Крейчікова (Чехія).

Раніше перша ракетка України Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі і вийшла на росіянку.

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травма тенісист Абу-Дабі Кірстен Фліпкенс Софія Кенін
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