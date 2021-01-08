Страшна травма ноги прямо на корті: навіть глядачам біля екранів стало боляче

86-та ракетка світу Кірстен Фліпкенс була близька до перемоги в матчі другого кола турніру в Абу-Дабі над першим номером змагань Софією Кенін, коли отримала безглузду травму. Раніше Фліпкенс на карантині випадково заїхала в іншу країнуі заплатила за це штраф.

Реклама

Кірстен Фліпкенс / Фото: Reuters

У кінцівці другої партії за рахунку 7:5, 4:5 0:15 бельгійка намагалася виконати удар із задньої лінії, але, підстрибнувши, приземлилася лівою ногою на рекламний щит. На приземленні стопа тенісистки страшно вивернулася, і Кірстен впала на корт зі спотвореним від болю обличчям. А коли піднялася, то змушена була знятися з турніру через травму гомілкостопа.

"Навіть моїй щиколотці стало боляче", – відреагував на відео з травмою один із поціновувачів тенісу. Також у соціальних мережах обурено зазначають, що такі рекламні підставки на корті занадто небезпечні для спортсменів.

Реклама

Тепер за вихід до чвертьфіналу змагань із призовим фондом 565 тисяч доларів Кенін посперечається з переможницею матчу Юлія Путинцева (Казахстан) – Барбара Крейчікова (Чехія).

Раніше перша ракетка України Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі і вийшла на росіянку.

Дивіться, як Серена Вільямс танцювала на тренуванні

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама