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Жуткая травма ноги прямо на корте: даже зрителям у экранов стало больно

8 января, 14:30

Елена Павлова Елена Павлова

Бельгийская теннисистка наступила на рекламный щит

86-я ракетка мира Кирстен Флипкенс была близка к победе в матче второго круга турнира в Абу-Даби над первым номером соревнований Софией Кенин, когда получила нелепую травму. Ранее Флипкенс на карантине случайно заехала в другую страну и заплатила за это штраф.

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Кирстен Флипкенс

Кирстен Флипкенс / Фото: Reuters

В концовке второй партии при счете 7:5, 4:5 0:15 бельгийка пыталась выполнить удар с задней линии, но, подпрыгнув, приземлилась левой ногой на рекламный щит. На приземлении стопа теннисистки жутко вывернулась, и Кирстен упала на корт с искаженным от боли лицом. А когда поднялась, то вынуждена была сняться с турнира из-за травмы голеностопа.

"Даже моей лодыжке стало больно", – отреагировал на видео с травмой один из любителей тенниса. Также в социальных сетях возмущенно отмечают, что такие рекламные подставки на корте слишком опасны для спортсменов.

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Теперь за выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом 565 тысяч долларов Кенин поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Барбара Крейчикова (Чехия).

Ранее первая ракетка Украины Свитолина победила на теннисном турнире в Абу-Даби и вышла на россиянку.

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травма теннисист Абу-Даби Кирстен Флипкенс София Кенин
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