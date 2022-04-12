Ватне болото. Подкопаєва винесла вирок російському гонщику-нацисту

У цьому впевнена уславлена українська гімнастка Лілія Подкопаєва. Приклад цього – поведінка юного гонщика-нациста з Росії Артема Северюхіна, який продемонстрував нацистське вітання, а потім почав виправдовуватися.
На скандальну історію із зигуванням картингіста, Подкопаєва відреагувала в Instagram.
"Позавчора російський гонщик Северюхін зігував на чемпіонаті Європи по картингу.
А вчора Северюхін заявив, що "не може пояснити, як це сталося".
От і ті, хто сьогодні підтримує нацистський режим Путіна, потім будуть скиглити "ми не можемо пояснити, як це вийшло". Ватне болото!", – написала Лілія Подкопаєва.
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Нагадаємо, за свій вчинок молодий нацист уже розплатився. Компанія WARD Racing, за яку виступав Северюхін, розірвала з ним контракт та заявила, що засуджує поведінку молодого хлопця.
До слова, відреагував на дії Артема і відомий український гонщик Іван Пеклін.
"Поки тисячі людей помирають у моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт – поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи. Я закликаю ФІА до дій".