Розповіла татові, як здаватися в полон! Зізнання призерки Олімпіади-2020

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Аліна Шинкаренко зізналася, що її батьки зараз живуть у Донецьку.

Наша синхроністка побоюється, що її батька можуть мобілізувати до армії так званої "ДНР".

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"У мене брат – інвалід. Мама весь час з ним і не може працювати. Працює тільки тато. А там людей просто з вулиць забирають. Я боюся, що в мене тата мобілізують. Я з ними щодня спілкуюся. Тато каже: "Нещодавно забрали людину з протезом". Хотіли відправити з протезом на війну. Забрали людину з астмою. Їм похріну.

Вони просто беруть і зупиняють автобуси на вулицях, звідти забирають чоловіків та відводять. Потім одягають у форму та відправляють до Харкова на передову. Це жахливо. Я щодня за нього боюсь. Навіть відправила татові інструкцію, як здаватися, якщо не дай боже його заберуть", – цитує Шинкаренко "Трибуна".