Усунути від змагань довічно. Рецепт боротьби з путінськими поплічниками

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко підтримала усунення російського плавця Євгена Рилова від участі у всіх змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання на 9 місяців.
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Але на думку бронзової призерки Олімпійських ігор-2020, цього недостатньо для зашкварених підтримкою Путіна спортсменів.
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"На 9 місяців? Серйозно?" До кінця життя його треба усунути за підтримку війни!
І всіх тих псевдоспортсменів, які були на тому сраному концерті, треба усунути до кінця життя.
Через таких потім терракти на змаганнях відбуваються", – написала Шинкаренко у своєму Instagram.
Нагадаємо, низка російських спортсменів взяли участь у пропагандистському мітингу-концерті на "Лужниках". Серед них виявився олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов. На куртці Рилова була нова рашистська символіка – літера "Z", яку використовують окупанти в Україні.
Раніше героїня Олімпіади-2020 Аліна Шинкаренко розповіла, що повірила у перемогу України над російськими загарбниками після того, як ЗСУ розгромили кадировців.