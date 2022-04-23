Отстранить от соревнований пожизненно. Рецепт борьбы с путинскими пособниками

Псевдоспортсмены из страны-агрессора должны понести наказание за поддержку войны в Украине

Алина Шинкаренко за пожизненную дисквалификацию рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская синхронистка Алина Шинкаренко поддержала отстранение российского пловца Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания на 9 месяцев.

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Но по мнению бронзовой призерки Олимпийских игр-2020 этого недостаточно для зашкваренных поддержкой Путина спортсменов.

"На 9 месяцев? Серьезно? До конца жизни его нужно отстранить за поддержку войны! И всех тех псевдоспортсменов, которые были на том сраном концерте, нужно отстранить до конца жизни. Из-за таких потом терракты на соревнованиях происходят", – написала Шинкаренко в своем Instagram.

Напомним, ряд российских спортсменов приняли участие в пропагандистском митинге-концерте на "Лужниках". В их числе оказался олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. На куртке Рылова была новая рашистская символика – буква "Z", которую используют оккупанты в Украине.

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Ранее героиня Олимпиады-2020 Алина Шинкаренко рассказала, что поверила в победу Украины над российскими захватчиками после того, как ВСУ разгромили кадыровцев.