Олімпійський герой України завоював медаль на чемпіонаті світу

Український плавець Михайло Романчук приніс нашій країні першу медаль на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді. Українець виступив гірше, ніж на Іграх у Токіо

Михайло Романчук став третім на чемпіонаті світу / Фото: REUTERS

У запливі на 1500 метрів Романчук став третім, хоча на Олімпіаді-2020 минулого літа Михайло був на цій дистанції другим.

Романчук поступився лише олімпійським чемпіонам Токіо німцю Флоріану Велльброку та Ахмеду Аюб Хафнауї з Тунісу.

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1. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14:06.88

2. Ахмед Хафнауї (Туніс) – 14:10.94

3. Михайло Романчук (Україна) – 14:11.47

Нагадаємо, на Іграх-2020 Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів та бронзу у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Після повернення на батьківщину український герой Олімпіади зненацька отримав ще дві медалі. Плавцю подарували ще дві на 25-річчя.

А яка у нього дружина! Марину Бех-Романчук заслужено називають секс-символом українського спорту. Взяти медаль у Токіо Марині не вдалося, так вона відривається у Instagram:

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