Олімпійський герой України завоював медаль на чемпіонаті світу

У запливі на 1500 метрів Романчук став третім, хоча на Олімпіаді-2020 минулого літа Михайло був на цій дистанції другим.
Романчук поступився лише олімпійським чемпіонам Токіо німцю Флоріану Велльброку та Ахмеду Аюб Хафнауї з Тунісу.
- 1. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 14:06.88
- 2. Ахмед Хафнауї (Туніс) – 14:10.94
- 3. Михайло Романчук (Україна) – 14:11.47
Нагадаємо, на Іграх-2020 Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів та бронзу у запливі на 800 метрів вільним стилем.
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