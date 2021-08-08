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Олімпіада 2020 в Токіо

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Що за день! Український герой Олімпіади несподівано отримав ще дві медалі

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 01:08
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Плавцю Михайлу Романчуку, який на Іграх в Токіо здобув срібну та бронзову нагороди, подарували ще дві. Дивіться, як спортсмен відзначив своє 25-річчя
Михайло Романчук з дружиною і новими медалями
Михайло Романчук з дружиною і новими медалями / Фото: Instagram

Разом з дружиною-легкоатлеткою Мариною, родичами і друзями плавець Михайло Романчук душевно відзначив 25-річчя в кондитерській у Хмельницькому. Там імениннику приготували торт зі свічками, які він з двох спроб таки задув, а також подарували солодкі копії здобутих ним у Токіо медалей.

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"Що за день!" – написав у себе в Instagram Михайло Романчук

"Ти найпрекрасніше, що є в моєму житті. Спасибі тобі за все, душа моя. З тобою моє життя сповнене фарб і любові. Залишайся таким завжди!" – таким постом привітала Михайла його дружина Марина Бех-Романчук

Нагадаємо, Михайло Романчук на Іграх-2020 взяв спочатку бронзу в запливі на 800 метрів, а потім додав до неї срібло на 1500 метрів.

Його дружина, Марина Бех-Романчук, посіла п'ятий рядок у стрибках у довжину, зробивши 5 заступів в 6 спробах.

Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі
Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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Літні Ігри в Токіо
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