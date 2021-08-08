Що за день! Український герой Олімпіади несподівано отримав ще дві медалі

Разом з дружиною-легкоатлеткою Мариною, родичами і друзями плавець Михайло Романчук душевно відзначив 25-річчя в кондитерській у Хмельницькому. Там імениннику приготували торт зі свічками, які він з двох спроб таки задув, а також подарували солодкі копії здобутих ним у Токіо медалей.
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"Що за день!" – написав у себе в Instagram Михайло Романчук
"Ти найпрекрасніше, що є в моєму житті. Спасибі тобі за все, душа моя. З тобою моє життя сповнене фарб і любові. Залишайся таким завжди!" – таким постом привітала Михайла його дружина Марина Бех-Романчук
Нагадаємо, Михайло Романчук на Іграх-2020 взяв спочатку бронзу в запливі на 800 метрів, а потім додав до неї срібло на 1500 метрів.
Його дружина, Марина Бех-Романчук, посіла п'ятий рядок у стрибках у довжину, зробивши 5 заступів в 6 спробах.
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