Вболівальницю з "Тур де Франс" помилували. Через неї десятки гонщиків поламали руки і ребра

Організатори "Тур де Франс" відкликали судовий позов проти жінки, що стала винуватицею масового завалу на першому етапі велобагатоденки.

Інцидент стався 26 червня. Дівчина стояла на краю траси з табличкою, за допомогою якої передавала привіт своїм родичам. У вболівальницю врізався велогонщик, після чого на трасі стався завал за участю великої кількості спортсменів. В результаті інциденту травми отримав 21 велогонщик, деякі отримали струси мозку, переломи рук і ребер.

A fan just caused a MASSIVE crash at the very beginning of the Tour De France pic.twitter.com/6q5TwQRBdU