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Вболівальницю з "Тур де Франс" помилували. Через неї десятки гонщиків поламали руки і ребра

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 липня, 17:18
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Директор найпрестижнішої велогонки "Тур де Франс" вирішив відкликати позов проти жінки, яка стала причиною завалу на першому етапі гонки
Вболівальниця передавала привіт рідним
Вболівальниця передавала привіт рідним

Організатори "Тур де Франс" відкликали судовий позов проти жінки, що стала винуватицею масового завалу на першому етапі велобагатоденки.

Інцидент стався 26 червня. Дівчина стояла на краю траси з табличкою, за допомогою якої передавала привіт своїм родичам. У вболівальницю врізався велогонщик, після чого на трасі стався завал за участю великої кількості спортсменів. В результаті інциденту травми отримав 21 велогонщик, деякі отримали струси мозку, переломи рук і ребер.

30 червня стало відомо, що вболівальниця, яка спровокувала завал, арештована французькою поліцією в Ландерно.

Завал на "Тур де Франс"
Завал на "Тур де Франс" / Фото: Reuters

"Ми відкликаємо нашу скаргу. Ця історія була надмірно роздута, але ми хочемо нагадати всім про правила безпеки. Якщо ви прийшли на гонку, тримайте свою дитину, тримайте свого домашнього улюбленця і не переходьте дорогу недбало. І, передусім, поважайте гонщиків – саме вони гідні прямого ефіру", – сказав директор велогонки Крістіан Прюдомм.

Наслідки завалу на "Тур де Франс"
Наслідки завалу на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

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4
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