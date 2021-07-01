Вболівальницю з "Тур де Франс" помилували. Через неї десятки гонщиків поламали руки і ребра

Організатори "Тур де Франс" відкликали судовий позов проти жінки, що стала винуватицею масового завалу на першому етапі велобагатоденки.
Інцидент стався 26 червня. Дівчина стояла на краю траси з табличкою, за допомогою якої передавала привіт своїм родичам. У вболівальницю врізався велогонщик, після чого на трасі стався завал за участю великої кількості спортсменів. В результаті інциденту травми отримав 21 велогонщик, деякі отримали струси мозку, переломи рук і ребер.
A fan just caused a MASSIVE crash at the very beginning of the Tour De France pic.twitter.com/6q5TwQRBdU- Blake Harms (@wxblakeharms) June 26, 2 021
30 червня стало відомо, що вболівальниця, яка спровокувала завал, арештована французькою поліцією в Ландерно.
"Ми відкликаємо нашу скаргу. Ця історія була надмірно роздута, але ми хочемо нагадати всім про правила безпеки. Якщо ви прийшли на гонку, тримайте свою дитину, тримайте свого домашнього улюбленця і не переходьте дорогу недбало. І, передусім, поважайте гонщиків – саме вони гідні прямого ефіру", – сказав директор велогонки Крістіан Прюдомм.