Болельщицу с "Тур де Франс" помиловали. Из-за нее десятки гонщиков поломали руки и ребра

Организаторы "Тур де Франс" отозвал судебный иск против женщины, ставшей виновницей массового завала на первом этапе веломногодневки.

Инцидент произошел 26 июня. Девушка стояла на краю трассы с табличкой, с помощью которой передавала привет своим родственникам. В болельщицу врезался велогонщик, после чего на трассе произошел завал с участием большого числа спортсменов. В результате инцидента травмы получил 21 велогонщик, некоторые получили сотрясения мозга, переломы рук и ребер.

A fan just caused a MASSIVE crash at the very beginning of the Tour De France pic.twitter.com/6q5TwQRBdU