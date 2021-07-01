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Болельщицу с "Тур де Франс" помиловали. Из-за нее десятки гонщиков поломали руки и ребра

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 июля, 17:18
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Директор самой престижной велогонки "Тур де Франс" решил отозвать иск против женщины, которая стала причиной завала на первом этапе гонки
Болельщица передавала привет родным
Болельщица передавала привет родным

Организаторы "Тур де Франс" отозвал судебный иск против женщины, ставшей виновницей массового завала на первом этапе веломногодневки.

Инцидент произошел 26 июня. Девушка стояла на краю трассы с табличкой, с помощью которой передавала привет своим родственникам. В болельщицу врезался велогонщик, после чего на трассе произошел завал с участием большого числа спортсменов. В результате инцидента травмы получил 21 велогонщик, некоторые получили сотрясения мозга, переломы рук и ребер.

30 июня стало известно, что болельщица, спровоцировавшая завал, арестована французской полицией в Ландерно.

Завал на "Тур де Франс"
Завал на "Тур де Франс" / Фото: Reuters

"Мы отзываем нашу жалобу. Эта история была чрезмерно раздута, но мы хотим напомнить всем о правилах безопасности. Если вы пришли на гонку, держите своего ребенка, держите своего питомца и не переходите дорогу небрежно. И, прежде всего, уважайте гонщиков – именно они достойны прямого эфира", – сказал директор велогонки Кристиан Прюдомм.

Последствия завала на "Тур де Франс"
Последствия завала на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

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