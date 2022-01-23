Форма збірної України на Олімпіаді у Пекіні (фото)

Скелетоніст Владислав Гераскевич і бобслеїстка Лідія Гунько / Фото: Колаж: Сьогодні
Форму олімпійської збірної України для Ігор у Пекіні представили під час офіційних проводів нашої команди, що відбулися в неділю, 23 січня, у Києві.
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Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. На зимових Іграх у Китаї, до старту яких залишаються лічені дні, міністр спорту буде задоволений і однією нагородою.
Чемпіон ОІ-2018 Абраменко – наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні