Форма сборной Украины на Олимпиаде в Пекине (фото)

Зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах

Скелетонист Владислав Гераскевич и бобслеистка Лидия Гунько / Фото: Коллаж: Сегодня

Форму олимпийской сборной Украины для Игр в Пекине представили во время официальных проводов нашей команды, состоявшихся в воскресенье, 23 января, в Киеве.

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Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. На зимних Играх в Китае, до старта которых остаются считанные дни, министр спорта будет доволен и одной наградой.