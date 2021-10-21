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20 жовтня 22:00
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Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
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Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
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20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
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2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Олександрія --
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Рух --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
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Шахтар пропустив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 15:30
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УЄФА назвала найкрасивіший гол, забитий в 16 матчах третього туру Ліги чемпіонів. Його автором став вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який вразив ворота Шахтаря
Вінісіус забив Шахтарю супергол
Вінісіус забив Шахтарю супергол / Фото: Reuters

У матчі Шахтар – Реал 0:5 бразильський нападник мадридців Вінісіус Жуніор забив двічі, але другий із цих м'ячів 21-річний футболіст, напевно, запам'ятає на все життя.

Адже саме цей шедевр УЄФА назвала найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів.

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Вінісіус увірвався до штрафного майданчика "гірників", обігравши півкоманди донеччан, і невідпорно пробив у верхній ближній кут воріт над плечем у Трубіна.

Відзначимо, що на нагороду також претендували голи нападника Інтера Едіна Джеко, півзахисника Ліверпуля Набі Кейта і форварда Спортінга Паулінью Діаша. Але поза конкуренцією виявився Вінісіус.

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Раніше ми писали, що Шахтар і Динамо встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів. Вперше в історії турніру дві команди з однієї країни завершили перше коло групового етапу без єдиного гола.

Виправити ситуацію з гольовою посухою в атаці Динамо і Шахтар спробують за два тижні. Динамо 2 листопада в Києві прийме Барселону, а Шахтар наступного дня зіграє в Мадриді з Реалом.

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Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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23 жовт

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Шахтар

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 жовт

17:00

Дніпро-1

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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