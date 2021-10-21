Шахтар пропустив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів (відео)

У матчі Шахтар – Реал 0:5 бразильський нападник мадридців Вінісіус Жуніор забив двічі, але другий із цих м'ячів 21-річний футболіст, напевно, запам'ятає на все життя.
Адже саме цей шедевр УЄФА назвала найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів.
Вінісіус увірвався до штрафного майданчика "гірників", обігравши півкоманди донеччан, і невідпорно пробив у верхній ближній кут воріт над плечем у Трубіна.
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Відзначимо, що на нагороду також претендували голи нападника Інтера Едіна Джеко, півзахисника Ліверпуля Набі Кейта і форварда Спортінга Паулінью Діаша. Але поза конкуренцією виявився Вінісіус.
Раніше ми писали, що Шахтар і Динамо встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів. Вперше в історії турніру дві команди з однієї країни завершили перше коло групового етапу без єдиного гола.
Виправити ситуацію з гольовою посухою в атаці Динамо і Шахтар спробують за два тижні. Динамо 2 листопада в Києві прийме Барселону, а Шахтар наступного дня зіграє в Мадриді з Реалом.
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