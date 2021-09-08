Геть із хокею! Тренера сина Лукашенка дискваліфікували на п'ять років

Дмитро Басков отримав покарання від Міжнародної федерації хокею. А ще його звинувачують у вбивстві

/ Фото: Belta.by

Міжнародна федерація хокею (IIHF) дискваліфікувала президента федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова на п'ять років, повідомляє офіційний сайт організації.

Відсторонення діятиме з 10 вересня 2021 року по 9 вересня 2026 року.

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Згідно із заявою IIHF, Баскова відсторонили після 10-місячного розслідування, за підсумками якого з'ясувалося, що функціонер погрожував білоруським спортсменам у зв'язку з їхніми політичними переконаннями.

Також рада IIHF визначила, що Басков зловживав своїм становищем з метою підтримки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Відзначимо, що Басков обіймав посаду боса федерації хокею Білорусі з вересня 2020 року. Кар'єру спортивного чиновника він зробив після того, як став тренером сина президента Лукашенка – Миколи.

Микола Лукашенко і Дмитро Басков

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Олександр Лукашенко / Фото: YouTube

Додамо, що опозиційні ЗМІ в самій Білорусі звинувачують Дмитра Баскова в тому, що наприкінці 2020-го той у Мінську разом з кікбоксером Дмитром Шакутою до смерті забив Романа Бондаренка, який протестував проти режиму Лукашенка.