Жіноче Євро-2022: повний розклад та результати всіх матчів турніру

У середу, 6 липня, в Англії стартував чемпіонат Європи-2022 з футболу серед жінок. У першому поєдинку, в якому збірна Англії обіграла Австрію (1:0), був побитий рекорд відвідуваності

Учасники Євро-2022.

У турнірі беруть участь 16 збірних. Англія зіграє у фінальній частині континентальної першості на правах господарів. Ще 15 збірних кваліфікувалися через відбірний турнір. Чемпіонат відбувається без збірної України, яка не змогла пройти відбір.

Додамо, що після виключення із турніру збірної Росії її місце посіла Португалія.

Регламент чемпіонату.

16 команд, розділені на чотири групи, зіграють групову стадію турніру. За його підсумками дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-оф.

ГРУПА А

ГРУПА В

ГРУПА З

ГРУПА D

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок проводиться з 1984 року. Найтитулованіша збірна Німеччини – на її рахунку 8 золотих медалей (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Двічі чемпіонами Європи ставала команда Норвегії (1987 1993), по одному разу Швеція (1984) та Нідерланди (2017).

