Жіноче Євро-2022: повний розклад та результати всіх матчів турніру

У 6 по 31 липня в Англії відбувається жіночий чемпіонат Європи з футболу. Представляємо розклад, результати, турнірні таблиці головного континентального турніру

В Англії відбувається 13-й розіграш чемпіонату Європи з футболу серед жінок / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 6 липня, в Англії стартував чемпіонат Європи-2022 з футболу серед жінок. У першому поєдинку, в якому збірна Англії обіграла Австрію (1:0), був побитий рекорд відвідуваності

Учасники Євро-2022.

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У турнірі беруть участь 16 збірних. Англія зіграє у фінальній частині континентальної першості на правах господарів. Ще 15 збірних кваліфікувалися через відбірний турнір. Чемпіонат відбувається без збірної України, яка не змогла пройти відбір.

Додамо, що після виключення із турніру збірної Росії її місце посіла Португалія.

Регламент чемпіонату.

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16 команд, розділені на чотири групи, зіграють групову стадію турніру. За його підсумками дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-оф.

Розклад чемпіонату Європи

ГРУПА А

06.07. Англія – Австрія – 1:0

07.07. 22:00. Норвегія – Північна Ірландія

11.07. 19:00. Австрія – Північна Ірландія

11.07. 22:00. Англія – Норвегія

15.07. 22:00. Північна Ірландія – Англія

15.07. 22:00. Австрія – Норвегія

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ГРУПА В

08.07. 19:00. Іспанія – Фінляндія

08.07. 22:00. Німеччина – Данія

12.07. 19:00. Данія – Фінляндія

12.07. 22:00. Німеччина – Іспанія

16.07. 22:00. Фінляндія – Німеччина

16.07. 22:00. Данія – Іспанія

ГРУПА З

09.07. 19:00. Португалія – Швейцарія

09.07. 22:00. Нідерланди – Швеція

13.07. 19:00. Швеція – Швейцарія

13.07. 22:00. Нідерланди − Португалія

17.07. 19:00. Швейцарія – Нідерланди

17.07. 19:00. Швеція – Португалія

ГРУПА D

10.07. 19:00. Бельгія – Ісландія

10.07. 22:00. Франція – Італія

14.07. 19:00. Італія – Ісландія

14.07. 22:00. Франція – Бельгія

18.07. 22:00. Ісландія – Франція

18.07. 22:00. Італія – Бельгія

Плей-оф

1/4 фіналу

20.07. Чвертьфінал №1: переможець групи А – друга команда групи В

21.07. Чвертьфінал №2: переможець групи В – друга команда групи А

22.07. Чвертьфінал №3: переможець групи C – друга команда групи D

23.07. Чвертьфінал №4: переможець групи D – друга команда групи C

1/2 фіналу

26.07. Півфінал №1: переможець чвертьфіналу №3 – переможець чвертьфіналу №1

27.07. Півфінал №2: переможець чвертьфіналу №4 – переможець чвертьфіналу №2

Фінал

31.07. Фінал: переможець півфіналу №1 – переможець півфіналу №2

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок проводиться з 1984 року. Найтитулованіша збірна Німеччини – на її рахунку 8 золотих медалей (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Двічі чемпіонами Європи ставала команда Норвегії (1987 1993), по одному разу Швеція (1984) та Нідерланди (2017).