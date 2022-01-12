У кожній команді є геї! Правда про гомосексуалістів у футболі

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра зізнався, що виступав в одній команді із представниками нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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"Коли я грав у чемпіонаті Англії, до нас привели людину, щоб обговорити тему гомосексуалізму. Хтось із моїх колег сказав: "Це суперечить моїй релігії. Якщо у роздягальні є гомосексуаліст, нехай йде з клубу". Були й інші обурення.

Тоді я сказав: "Заткніться". Я грав із геями в одній команді. Вони мені зізнавались у цьому, коли ми спілкувалися наодинці. Але відверто заявляти про це боялися. У кожному клубі є щонайменше два геї. Але якщо у світовому футболі ти робиш таке зізнання, це кінець", – наводить слова Евра Le Parisien.