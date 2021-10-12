Петраков піде у відставку! Ексгравець Зорі знищив тренера збірної України

Сьогодні збірна України у Львові проведе ключовий поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022. Онлайн-трансляція матчу Україна – Боснія вже йде на нашому сайті.
Свій прогноз на гру дав колишній захисник Зорі, Волині та дворазовий чемпіон Росії у складі Спартака Едуард Мор.
"Вкрай цікавий матч. Саме ці команди змагаються за право брати участь у стиках. Напевно Франція займе перше місце. А другу путівку розіграють між собою Україна і Боснія.
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В України залишилося дві гри, обидві з Боснією. А у Герцеговини ще 3 матчі, включаючи домашній з Фінляндією, який вони напевно виграють. В такому випадку боснійці на одне очко випередять Україну.
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Стратегічно боснійців влаштовує нічия у Львові.
Думаю, що такий результат і буде. Так як я не бачу в нинішньому тренері України наставника, який може за собою повести. Це не Шевченко, який ні від кого не залежав і міг приймати свої рішення. Ми бачимо, що у нового тренера проблеми з Малиновським. Думаю, що з часом все буде тільки гірше, а тренер піде у відставку. Але це буде коштувати Україні другого місця.
Вважаю, що буде важка гра, в якій Україна не переможе. У кращому випадку зіграє внічию", – вважає Мор.
Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21:45: де дивитися матч відбору на ЧС-2022.